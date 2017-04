ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಿತೆಯ ಶವ ಪತ್ತೆ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಶಂಕೆ

ಮೂಲತಃ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಂಧ್ಯಾ ಜೈನ್ ಮೃತದೇಹ ಮೂಡಬಿದಿರೆಯ ಗಂಡನ ಮನೆ ಸಮೀಪದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

32 year old woman Sandhya Jain’s body found in a well here in Shirthady of Moodabidre, it is seems to be a suicide case.