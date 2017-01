ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸ್ಮಾರಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ದಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರ, ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ 'ಗಿಳಿ ವಿಂಡು' ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೊವಿಂದ ಪೈ ಸ್ಮಾರಕ ಗುರುವಾರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡಿತು.

Story first published: Friday, January 20, 2017, 9:48 [IST]

English summary

Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan and Karnataka Chief Minister Siddaramaiah unveiled the memorial of Rashtrakavi M. Govinda Pai at Manjeshwar here on Thursday.