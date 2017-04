ಮಂಗಳೂರು ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ತುಳು ಪಿ.ಜಿ ಕೋರ್ಸು ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆ

ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಪಠ್ಯವಿಷಯ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಕರಡು ರಚನೆಗೆ ಸಮಿತಿಯೊಂದನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

Story first published: Wednesday, April 26, 2017, 14:23 [IST]

English summary

The Mangaluru University has planned to began TULU PG course, as the demand for tulu pg course is on high, the university has planned to implement tulu pg course at the university.