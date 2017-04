ಇದು ಮಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರ ಸಿನಿಮೀಯ ಚೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ..!

ಅಪಘಾತವೆಸಗಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಚಾಲಕನನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಭೇಷ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Mangaluru Traffic police Babu Shetty chased a lorry in a cinematic style after it collide to a traffic pillar and try to ran away in Nantur Junction on today morning.