ಮಂಗಳೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು ಹಗಲು ರೈಲು 'ಕುಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ' ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರಂದು ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಬದಲಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್‌ (ಕಂಕನಾಡಿ)ನಿಂದ ಈ ರೈಲು ಓಡಾಟ ನಡೆಸಲಿದೆ.

English summary

‘Kudla Express’ train which will travel between the city’s of Mangakuru and Bengaluru starts its operations on April 9. Which will bring down travel time from the current 12 hours to 9 hours.