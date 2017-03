ದೇಶಿತಳಿ ಗೋ ಸಾಕಣೆ ವ್ರತದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುಚಿವ್ರತ ಶೆಟ್ಟಿ

ಮಂಗಳೂರಿನ ಸುಚಿವ್ರತ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇಶಿ ಗೋ ತಳಿ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮೆದುರು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅದರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲೆಂದು ಹಾರೈಸೋಣ

Story first published: Friday, March 17, 2017, 12:26 [IST]

English summary

Suchivratha shetty a business man in Mangaluru has a great bonding with cows. Suchivratha shetty and Cows Share a Bond Like You Have Never Seen Before. To save cows and to show them love he's purchased a piece of property to take care of them.