ಅಮೆರಿಕ: ವಿಜ್ಞಾನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಜತ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಬ್ಬರು ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ತೋರಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನತೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿರುವ ಸುಪ್ತ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವದ ಮನ್ನಣೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Mangaluru district uppinangady students from Indraprastha Vidyalaya Nachiketh and Aman bag silver medal at America in Science and technology event organized by I- Sweep which held in Texas- Houston.