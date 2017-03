ಸಮೀಕ್ಷೆ: ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮಂಗಳೂರು ಜೀವನಯೋಗ್ಯ ನಗರ

ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರು ಇಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತೇಲುತಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂತು ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ದೇಶದಲ್ಲೇ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಸ್ತ ತಾಣ ಎಂಬ ಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

English summary

Mangaluru city has been ranked 41 in terms of quality of life in a global list, making it the best in India.The rankings were published by Numbeo, an independent user-generated global database, on its website.