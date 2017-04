ತುಳು ನಾಡಿಗೆ ನಾಳೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ 'ಬಿಸು ಪರ್ಬ'

ತುಳುವರ ಮಹತ್ವದ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ವಿಷು ಅಥವಾ ಬಿಸು ಹಬ್ಬ ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ತುಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿದೆ

English summary

Mangaluru Tulu people will celeberate Vishu festival tomorrow. As ugadi this festival is also celeberating for welcome new year in the region.