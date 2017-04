ತುಳು ನಾಡಿಗೆ ಇಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷದ 'ಬಿಸು ಪರ್ಬ'

ತುಳುವರ ಮಹತ್ವದ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ವಿಷು ಅಥವಾ ಬಿಸು ಹಬ್ಬ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ತುಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, April 14, 2017, 14:28 [IST]

English summary

Tulu people will celeberate Vishu festival tomorrow. As Ugadi this festival is also celeberating for welcome new year in the region.