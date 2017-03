ಮಾಂಸ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕಹಿ ಸುದ್ದಿ, ಮರ್ವಾಯಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ

ಕರಾವಳಿಗರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಸಮುದ್ರ ಆಹಾರ ಮರ್ವಾಯಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 2004ರಿಂದ ಮರ್ವಾಯಿ ಉತ್ಪಾದನೆ 3 ಪಟ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಇಳಿಕೆಯ ಬಿಸಿ ಮರ್ವಾಯಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ತಟ್ಟಲಿದೆ.

Mangaluru now faces a decrease in the production of seashells, the result of this has increased the price of seashells from Rs.150 to Rs. 250 per kg.