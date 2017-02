ಮಂಗಳೂರು - ತುಂಬಿದ ತುಂಬೆ, ತುಂಬದ ರೈತರ ತುತ್ತಿನ ಚೀಲ

ಮಂಗಳೂರಿನ ತುಂಬೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಜಾಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ರೈತರಿಗೆ ಸರಕಾರ ಇಲ್ಲೀವರೆಗೆ ಬಿಡಿಗಾಸು ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ನೀರು ತುಂಬಿದರೂ ರೈತರ ಕಿಸೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೈಸೆ ಹಣವೂ ಬಂದು ಸೇರಿಲ್ಲ.

Story first published: Wednesday, February 22, 2017, 15:43 [IST]

English summary

Even after the long battle with Karnataka High Court and district administration, farmers of Mangaluru Thumbe Dam victims still not get their compensation money.