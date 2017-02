ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮೊನ್ನೆ ಮಂಡನೆಗೊಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 6.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Sunday, February 5, 2017, 15:22 [IST]

English summary

It is confirmed that Railway department will construct new platform for Mangaluru Central Railway station, for which Rs. 6.65 crores allotted in the central budget 2017.