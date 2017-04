ದ. ಕೊರಿಯಾದ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರಾವಳಿ ಬೆಡಗಿ ನಿಮಿಕಾ

ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಸಿಯೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 'ಮಿಸ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ - 2017’ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಕರಾವಳಿಯ ಸುಂದರ ಬೆಡಗಿಯ ನಿಮಿಕಾ ರತ್ನಾಕರ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Mangaluru Model Nimika Ratnakar from Kudupu will represent India in ‘Miss Talent Competation-2017’, which will be held in Seol, Capital of South Korea.