ಕ್ಯಾನ್ ಫಿನ್ ನೆರವು, ಕಾವೂರಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಸ ಹೊಳಪು

ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಾವೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ನವೀಕರಣಗೊಂಡ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸೋಮವಾರ ನೆರವೇರಿತು. ಕ್ಯಾನ್ ಪಿನ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನವರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನವೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

English summary

Mangaluru : Kavooru High School re inaugurated today(Feb 20) by Can fin home Ltd Manager Umesh Pai. Can fin homes donted Rs 10 lakh for the facelift of the school building.