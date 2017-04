ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದೆ ಮಂಗಳೂರು ಜೈಲು, ಖೈದಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ?

ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ಜೈಲು ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ಜೈಲು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದು, ಹೊಸ ಖೈದಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗವಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.

English summary

The Mangaluru central prison which is familiar for one or the other news is now came to news center that there is lack of space for new prisoners. The jail is overflowing and has no space for new prisoners.