ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದವರ ಬದುಕಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕೋಚ್ , ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರ್ಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಾರ್ಥ ವಾರಾಣಸಿ ತಂಡ ಮಂಗಳೂರಿನ ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಬೀಚಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 45 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಯ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿತು.

English summary

More than 40 students of Mangalore Surf Association and Surf life saving academies introduced their newly learnt life saving methods to the city, by using rescue boards and tubes. In a bid to establish the first Surf Life Saving club in India, Mangaluru Surf Club has organized a surf life saving demonstration at Thannirbhavi Beach.