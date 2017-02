ಬಂಟ್ವಾಳ: ಮಾಜಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸದಸ್ಯನಿಗೆ ಭಜರಂಗದಳದಿಂದ ಬೆದರಿಕೆ

ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪುದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ರಿಗೆ ವಿಹಿಂಪ-ಭಜರಂಗದಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಪತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಬಂಟ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Tuesday, February 7, 2017, 18:27 [IST]

English summary

Bantwal Pudu village panchyath member Iqubal receives threat letter from VHP and Bhajarangadal. A clash had erupted between Iqbal and a doctor certain days ago at Bantwal. It is alleged that in relation to this incident some miscreants have posted a letter to Iqbal stating that "we will kill you in a week".