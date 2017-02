ಮಂಗಳೂರು ಬಂದ್: ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒದ್ದಾಟ

ಪಿಣರಾಯಿ ಆಗಮನದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದ್‌ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಬಂದಿನ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Many of the Dakshina Kannada PUC students has been faced serious problems due absence of bus service because of bandh call. Thereofre students, parents and also college teachers alleged that the district administration is playing in the future of the students.