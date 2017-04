'ನಾಸಾ' ಗೆ ತೆರಳಿದ 'ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಟ್' ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಟ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆಂದು ನಾಸಾಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, April 5, 2017, 13:41 [IST]

English summary

Expert PU college students from Kodialbail and also from Valachil campus of Mangaluru have visited NASA, (National Aeronautics and Space Administration) United States on 2nd of April. They are attending an international study tour. They will be there till April 16th, 2017.