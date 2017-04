ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟ

ಮಂಗಳೂರಿನ ಉಳ್ಳಾಲ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ದೋಷಿಗಳು ಹಾಘೂ 4 ಜನ ನಿರ್ದೋಷಿಗಳು ಎಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ 3 ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿದೆ.

Story first published: Monday, April 10, 2017, 18:37 [IST]

3rd JMFC court Mangaluru convicted 3 persons in Ullal Makkachery terror activity case. Mangaluru court also acquitted 4 persons in the same case. These 7 people were arrested in 2008 in the terror charges.