ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ‘ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವ-2017’ ನಾಳೆಯಿಂದ (ಫೆ. 10) ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.

English summary

‘Konkani lokotsava – 2017’ a three days fest of Konkanies will begin from tomorrow in ‘Town Hall’, Mangaluru. The event was organized by Karntaka Karnataka Konkani Literature Academy.