ರೋಗಿ ಜೀವನದ ಜತೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ: ಮಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ದಂಡ

ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆಂದು ಬಂದಿದ್ದ ಇವರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಬ್ಬರ ವೈದ್ಯರು ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಪ್ಪು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಪರಾಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.

Story first published: Monday, May 8, 2017, 20:36 [IST]

English summary

Mangaluru consumers court imposes a fine of Rs. 10 lakhs to a private hospital for their game play. An infamous Doctor of a private hospital without even taking the scanning procedures told patient Mahesh that he has cancer which he didn't have and performed several operations.