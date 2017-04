ಮಂಗಳೂರು ಉದ್ಯಮಿ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸ್ಕೆಚ್ - ಮೂವರು ಅಂದರ್

ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೋಯಿತೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ಉದ್ಯಮಿ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Mangaluru CCB police arrested three persons for murder plan on businessman at Bajpe in Mangaluru. The three persons have been surrendered to Bajpe police station