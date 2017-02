ಮಂಗಳೂರು ಬಂದ್: ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಲಾರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ

ಇಂದು ( ಶನಿವಾರ) ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಕರೆ ನೀಡಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬಂದ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ. ಕೇರಳ ಬಸ್ಸುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಕಲ್ಲು ತೂರಿದ್ದು 6 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Saturday, February 25, 2017, 8:51 [IST]

English summary

Dakshina Kannada Bundh, which was called by Sangh Parivar turned to violent. 8 People are arrested including 6 persons who pelted stone to Kerala transport department buses near Mangaluru.