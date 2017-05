ಅಗಲಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು

ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣವನ್ನಪ್ಪಿದ ಕುರ್ನಾಡು ಬಿಜೆಪಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಬಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸದಸ್ಯರು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಹಾಯ ಧನದೊಂದಿಗೆ ಮನೆ ದುರುಸ್ಥಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

BJP Shakthi Kendra helps Vishwanth family who were in great distress in Mangaluru by helping her daughters education and providing 50 thousand rupees for the need of the family.