ಮಂಗಳೂರು: ಉಗಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಯುವಕ

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಯುವಕ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಉಗಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆಂದು ಹೋದವರು ತಮ್ಮ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂಧನಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

English summary

A resident of Belthangady taluk Panakaje Mohammad Shafi’s son in difficult situation, who is living in Uganda, Africa continent.