ಬಿರು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಪಿಲಿಕುಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಲ್.. ಕೂಲ್..!

ಪಿಲಿಕುಳ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಿಸಿಲ ಧಗೆಗೆ ಬಳಲಿ ಬೆಂಡಾಗದಂತೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪಾರ್ಕ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪಿಂಕ್ಲರ್, ಫ್ಯಾನ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

Mangaluru’s Pilikula Biological Park management have installed sprinklers and fans for animals to face hot summer.