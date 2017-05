ಆಳ್ವಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಹಾರಿದ ಬೈಕ್ ಸಾಹಸ ರೋಮಾಂಚನ!

ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಆಳ್ವಾಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದ ಆಳ್ವಾಸ್ ಮೋಟೋರಿಗ್-2017 ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್ ಪೋ, ಸಾಹಸ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಿಜಾರಿನ ಶೋಭಾವನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಿತು.

English summary

The loveliest weather in Mijar, Shobhavana, on Sunday, made much of the racing enthusiasts to witness spectacular bike stunts, flips to leave them in memorization. Alva’s Motorig 2017, shifting expectation, with its fourth edition, hosted by Alva’s Education Foundation