ಸಾವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಿಳೆ

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ವೇಗಸ್. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆನಡಾ ವಿವಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪಿಎಚ್‍ಡಿ ಪದವಿಯನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Mangalorean Precilla Veigas was working towards her life-long dream of earning a PhD when she was diagnosed with terminal cancer. But that didn't stop her – after all, she had overcome so much already; losing her father at age 11, immigrating with her family to Canada and starting her 11-year quest for a PhD