ಮಂಗಳೂರು: ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ, ಓರ್ವನ ಬಂಧನ

ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜೈ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವನನ್ನು ಶನಿವಾರ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

One person held for selling of marijuana in Bijai KSRTC Bust Stand, Mangaluru.