ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭೂಗತ ಪಾತಕಿ ವಿಕ್ಕಿ ಶೆಟ್ಟಿ ‌ಸಹಚರರ ಬಂಧನ

ಭೂಗತ ಪಾತಕಿ ವಿಕ್ಕಿ ಸಹಚರ ಆಕಾಶಭವನ ಶರಣ್ ಹಾಗೂ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಟಗಾರ ತಣ್ಣಿ ರಹೀಮ್ ಎಂಬುವವರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಗೂಂಡಾಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Saturday, February 11, 2017, 13:22 [IST]

English summary

Mangalore commissioner arrested two man with link in Under world. The two had known follower of underworld don Vicky said police.