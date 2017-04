ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ ಇಳಿಸಲು ಯಂತ್ರ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಹುಡುಗರು

ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷಿ ಮೂಲ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರಮೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಸಹಪಾಠಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಭು ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಕೋಕನಟ್ ಪ್ಲಕ್ಕರ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಮರಾ' ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಯಂತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Prameet Shetty and Venkatesh Prabhu, students of Mudabidre polytechnic college hailing from Bantwal, Dakshina Kannada district have designed coconut, arecanut plucking machine with camera. The tool can pluck 150 coconuts when the battery is in full charge.