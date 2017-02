ಮಂಗಳೂರು: ಐದು ದಿನಗಳ ‘ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ತರಬೇತಿ’ಗೆ ಚಾಲನೆ

ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನಗಳ ‘ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗುರುವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಚಿವ ರಮಾನಾಥ ರೈ ಈ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

Written by: ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರತಿನಿಧಿ

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Five days ‘International Yoga Teachers Training’ camp inaugurated by Forest Minister B Ramanath Rai in Mangalore University.