ಮಲಯಾಳಂ ಕಡ್ಡಾಯ, ಕಾಸರಗೋಡು ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದ ಮೇ 23ರಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಮೇ 23ರಂದು ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತು #KasaragoduKannadaUlisi ಹ್ಯಾಷ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಂದೇಶ ಸಾರಲಾಯಿತು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Pro Kannada people organized a protest on May 23 against the Kerala government’s ordinance on April 11, making Malayalam compulsory in all the schools up to Class 10. This step is dangerous to the life of Kannada in Kerala's border district of Kasaragod.