ಶಿವರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ: ಕರಾವಳಿ ಎಲ್ಲಡೆ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ

ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬಂದೆ ಬಿಟ್ಟಿತು. ಶಿವನ ದೇವಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಜನವೋ ಜನ. ರಾತ್ರಿ ಇಡಿ ಜಾಗರಣೆ, ಭಜನೆ, ಶಿವನ ಆರಾಧನೆಗಳು ಎಲ್ಲಡೆ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

Hindu devotees will be celebrating the auspicious day by fasting and offering special prayers to Lord Shiva. thousands of devotees will throng into famous temples of mangaluru to celebrate shivaratri.