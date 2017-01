ಎಂಆರ್ ಪಿಎಲ್ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ

ಎಂಆರ್ ಪಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಲವಂತದ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ರೈತರ ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಯ ನಡುವಿನ ಸಮರಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ.

English summary

The land grabbing greed by MRPL company has been extended towards some more villeges of Mangaluru. Now, company is trying to grab 1011.7719 acres of land which led the opposition of the farmers.