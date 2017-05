ಶ್ರೀಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಂ. 1 ಸ್ಥಾನದತ್ತ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ

2016-17ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 89.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷವೂ ಮುಜುರಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ವನ್ ಪಟ್ಟ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಾಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

Story first published: Sunday, May 7, 2017, 9:51 [IST]

The Kukke Shree Subrahmanya Temple, the richest Muzrai temple in Karnataka on the foothills of the Western Ghats in Dakshina Kannada district has earned Rs. 89.65 crore in 2016- 17 up by Rs. 1.65 crore from the previous year.