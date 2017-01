ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮೂಲದ ಕಿರಣ್ ಭಟ್‌ ಮುಡಿಗೆ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮೂಲದ ಕಿರಣ್ ಭಟ್‌ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಸ್ಕರ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ.'ಐಎಲ್ ಎಂ ಫೇಶಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್-ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್'ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.

English summary

Kiran Bhat a brilliant youth whose ancestors belonged to Kadandale near Moodbidri, has bagged Oscar for his distinct technical breakthrough in the field of design and development of ILM facial performance-capture system that has revolutionized the field of cinema.