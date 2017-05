ಕಾರ್ತಿಕ ರಾಜ್ ಕೊಲೆ: ಅಮಾಯಕನಂತಿದ್ದ ಶಿಹಾಬ್ ಮೇಲಿವೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್

'ಮಂಗಳೂರು ಚಲೋ' ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರಾಜ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತನಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾದ ಶಿಹಾಬ್ ನನ್ನುಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಅಮಾಯಕ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

English summary

There was a rumor saying that Shihab was arrested and tortured to fix in Karthik Raj murder case. But the police officials have clarified that he was arrested in some other case and not for Karthik Raj murder case.