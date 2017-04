ಕರೋಪಾಡಿ ಜಲೀಲ್ ಹತ್ಯೆ, ಆಕ್ರೋಶಿತರಿಂದ ರಮಾನಾಥ ರೈಗೆ ಘೇರಾವ್

ಹಾಡ ಹಗಲೇ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳಿಂದ ಕರೋಪಾಡಿ ಜಲೀಲ್ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಹತ್ಯೆಯಾಗಿ 7 ದಿನ ಕಳೆದರೂ ಹಂತಕರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯರು ರಮಾನಾಥ ರೈರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

People of Karopadi in Mangaluru staged protest against Ramanath Rai by stopping his car when he came to visit Karopadi Jalil's house on Friday, April 28th, for the negligence of the cops in finding the culprits.