ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ: ಹಳ್ಳಿಹೈದ ಪೂರ್ಣಾನಂದನ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧನೆ

ಇಂದು ಹೊರಬಿದ್ದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ 625ಕ್ಕೆ 625 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಹಳ್ಳಿಹೈದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪೂರ್ಣಾನಂದ 'ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದು ಹೀಗೆ.

English summary

Karnataka SSLC results has announced today. Mangaluru boy Poornanand shared first rank with two others. Here is his brief introduction on his achievement.