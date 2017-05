ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಲಿದೆ 200 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಕಾರಾಗೃಹ

ಮಂಗಳೂರಿನ ಮುಡಿಪು ಕುರ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮದ 68 ಎಕರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕಾರಾಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಬಂಧೀಖಾನೆ ಡಿಜಿಪಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Director General of Police (Prisons) H.N. Satyanarayana Rao on Wednesday said the process of setting up a Central Prison at the cost of 200 crores in Mudipu of Bantwal Taluk near Mangaluru had commenced.