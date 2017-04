ಮಂಗಳೂರಿನ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಂದೀಪ್ ವಾಗ್ಲೆಗೆ ಪ.ಗೋ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ

2016ರ ಜುಲೈ 26 ರಂದು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ “ನಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಸೊರಗಿದ ಕೊರಗರು’’ ಎಂಬ ಸಂದೀಪ್ ವಾಗ್ಲೆಯವರ ವರದಿಗೆ ಪ. ಗೋ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ರೂ.10,001/ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

Story first published: Sunday, April 16, 2017, 10:44 [IST]

English summary

Kannada Prabha journalist Sandeep wagle receives Pa. Go. award here at Mangaluru press club on 15th April.