ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ನೇರ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನ ಸಂಪರ್ಕ

9W763 ನಂಬರ್ ನ ಜೆಟ್ ಏರ್ ವೇಸ್ ವಿಮಾನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8ಗಂಟೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಡಲಿದ್ದು, 10.50ಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿ ತಲುಪಲಿದೆ. 9W764 ನಂಬರ್ ವಿಮಾನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಹೊರಡಲಿದ್ದು, 5.50ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 13:30 [IST]

English summary

Jet Airways has announced the introduction of flights from Mangaluru to Delhi from Jan 16. A Boeing 737, to operate between Mangaluru and Delhi on a daily basis