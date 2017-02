ಕಾಲಿಯಾ ರಫೀಕ್ ನ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ನಾನೇ ಎಂದ ದುಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಜಿಯಾ

ಮಂಗಳೂರಿನ ರೌಡಿ ಕಾಲಿಯಾ ರಫೀಕ್ ನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ನಾನೇ ಎಂದು ದುಬೈನಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಜಿಯಾ ಯಾನೆ ಝಿಯಾದ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಾನೇ ಬಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶರಣಾಗುವುದಾಗಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ

English summary

Natorious Rowdy Jiya calls up a local paper office and says he's the one who ordered to Kill Kalia Rafiq in Mangaluru. Also said, he will come from Dubai and surrender to cops.