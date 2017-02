ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಉತ್ಸವ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ತೇರು

ಕೊಡಿಯಾಲ್ ತೇರು ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಉತ್ಸವವಲ್ಲ, ಅದು ಸಮಸ್ತ ಕೊಂಕಣಿ ಬಾಂಧವರನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಬೆಸೆಯುವ, ಕಳೆಯುವ, ಕಲಿಸುವ, ದೇಹಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಮನದ ಭಾರವನ್ನು ಶ್ರೀವೀರ ವೆಂಕಟೇಶನ ಪದತಲದಲ್ಲಿ ಇಳುಹಿ ಹಗುರಾಗುವ ಅದ್ಬುತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.

English summary

Thousands of devotees gathered on Friday (February 3)in Kodialbail, Mangaluru and celebrated Kodial Theru or Mangalore Car festival. This festival is celebrated without any discrepancy of caste, creed and religion for the grace of Lord Venkatakarama. The idols of Shri Srinivasa and Shri Veera Venkatesa carried during Brahma Ratharohana