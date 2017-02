ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು: ಐ.ಐ.ಎಸ್.ಸಿಯಿಂದ ನೂತನ ಯೋಜನೆ

ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿ ಸಮುದ್ರ ಸೇರುವ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ನೀರನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರದ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

TG Sitaram, a professor from Indian Institute of Science (Civil Engineering Department) proposed a plan in front of Karnataka government to construct a dam, where Netravati river joins the Arabian sea. From this dam government can give water to thirsty districts of Karnataka he claim.