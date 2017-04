ನಾನು ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇನೆ: ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ

ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರಲ್ಲೂ ಇರಿಸುಮುರಿಸುಂಟುಮಾಡಿರುವ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರಪ್ಪ ನಡುವಿನ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಐವನ್ ಡಿ ಸೋಜಾ , ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರ ನಡೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

Written by: ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರತಿನಿಧಿ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, April 28, 2017, 15:35 [IST]

English summary

I will support K.S.Eshwarappa's opinion on BJP state president B.S.Yeddyurappa, ivan d'souza Managluru Congress leader told today in Mangaluru.