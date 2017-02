' ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ನಾನು ಬೈದಿಲ್ಲ' - ಶಾಸಕ ಮೊಯ್ದಿನ್ ಬಾವಾ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಜತೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಮೊಯ್ದಿನ್ ಬಾವಾ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ಶಾಸಕರು ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಬೈದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

“I am not abused KIADB officer Prakash,” clarified Mangaluru North MLA Mohiuddin Bava over the allegation that he abused the officer.